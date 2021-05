Bologna-Juventus stasera in tv, Sky o Dazn? Canale, orario e diretta streaming (Di domenica 23 maggio 2021) La Juventus fa visita al Bologna nella 38^ e ultima giornata di Serie A. Il club bianconero deve assolutamente vincere al Dall’Ara (fischio d’inizio ore 20.45) e sperare in un passo falso del Milan o del Napoli per qualificarsi alla prossima Champions League. In caso contrario la squadra di Pirlo sarà relegata in Europa League. TV E streaming Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn1 (Canale 209 del decoder Sky) e in streaming sulla piattaforma Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Lafa visita alnella 38^ e ultima giornata di Serie A. Il club bianconero deve assolutamente vincere al Dall’Ara (fischio d’inizio ore 20.45) e sperare in un passo falso del Milan o del Napoli per qualificarsi alla prossima Champions League. In caso contrario la squadra di Pirlo sarà relegata in Europa League. TV Esarà trasmessa intelevisiva su1 (209 del decoder Sky) e insulla piattaforma. SportFace.

