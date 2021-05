Bologna-Juventus | Pirlo | “Era importante una cosa Esclusione Ronaldo? Ecco la verità”

Leggi su mediagol

(Di domenica 23 maggio 2021) Parola ad Andrea.Serie A, i risultati dell’ultima giornata: Milan ein Champions, Europa League per il Napoli. La classifica finaleLagrazie alla vittoria sul campo delè riuscita a qualificarsi alla prossima massima competizione europea. Il coach dei bianconeri è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine della gara: "Per me erafinire bene il lavoro cominciato quest'estate e portare la squadra in Champions, le parole le lasciamo a chi dovrà decidere. Mi sono sempre impegnato e questo è il risultato finale. E' normale che un giocatore come Dybala cambia il livello di ogni squadra, ha avuto tanti problemi durante la stagione poi le sue capacità le conosciamo tutti ed è normale che ci sia mancato"."Ci è voluto del tempo per entrare nella testa della squadra, ...