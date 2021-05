Bologna-Juventus, Paratici: “Ronaldo sta bene, decisione presa insieme a Pirlo. Può subentrare” (Di domenica 23 maggio 2021) Il Managing Director della Football Area della Juventus, Fabio Paratici, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Noi giochiamo tutto l’anno partite da dentro o fuori, siamo abituati alla pressione. Arriviamo con grande entusiasmo dopo la conquista della Coppa Italia, il secondo trofeo stagionale. Ronaldo? Sta bene, ma mercoledì ha speso tanto, quindi insieme a Pirlo hanno deciso di non partire dal primo minuto; può essere inserito a partita in corso. Futuro Pirlo? Non è una partita a cambiare le strategie di una società, ora siamo concentrati su questa gara e non su quello che succederà dopo. Siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare, la prossima settimana faremo le nostre valutazioni”. ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Il Managing Director della Football Area della, Fabio, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Noi giochiamo tutto l’anno partite da dentro o fuori, siamo abituati alla pressione. Arriviamo con grande entusiasmo dopo la conquista della Coppa Italia, il secondo trofeo stagionale.? Sta, ma mercoledì ha speso tanto, quindihanno deciso di non partire dal primo minuto; può essere inserito a partita in corso. Futuro? Non è una partita a cambiare le strategie di una società, ora siamo concentrati su questa gara e non su quello che succederà dopo. Siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare, la prossima settimana faremo le nostre valutazioni”. ...

