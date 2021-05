Bologna-Juventus | Paratici | “Match da dentro o fuori Ronaldo? Ecco la verità”

(Di domenica 23 maggio 2021) Parola a Fabio.Serie A, da Atalanta-Milan a: le formazioni ufficiali deidella 38^ giornataIl ds bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi istanti dall'inizio delin cui lasi giocherà l'accesso alla prossima Champions League sul campo del. “Noi giochiamo tutto l’anno partite da, siamo abituati a questo tipo di pressione perché dobbiamo sempre vincere. Arriviamo con entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia, ci rende molto orgogliosi. Stasera affrontiamo una partita importante, la giochiamo per vincere come sempre”.Sull'esclusione didal: "?Sta bene, abbiamo giocato 5 partite in 15 giorni e mercoledì è ...

ZZiliani : Quando si dice il caso. Il #Bologna che gioca oggi contro la #Juventus aveva due giocatori diffidati, #Dijks e… - juventusfc : KICK-OFF Ultima della stagione! Tre punti importantissimi! #FINOALLAFINE, BIANCONERI! ???? LIVE MATCH:… - TuttoMercatoWeb : ?? 'Fuori dalla Superlega e pure dalla #Champions' I tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus… - nyatha_tsoai : RT @Sporf: ? 6' Bologna 0-1 Juventus ? 29' Bologna 0-2 Juventus ? 45' Bologna 0-3 Juventus ? 48' Bologna 0-4 Juventus ?? @JuventusFC a… - Marcell78225090 : RT @ZZiliani: Quando si dice il caso. Il #Bologna che gioca oggi contro la #Juventus aveva due giocatori diffidati, #Dijks e #Soriano, e ne… -

ad_dyn Inizio subito aggressivo delche, sin dai primi possessi, ha le idee chiare: pressare lae non farla ragionare. Primo tempo La stagione dellasi decide negli ultimi ...La cronaca del secondo tempo A fine primo tempo è il Milan la squadra in vantaggio e, in concomitanza con la vittoria dellae del pareggio a reti bianche del Napoli, sarebbe anche qualiicata alla prossima Champions con l'attuale secondo posto; a decidere le sorti fino a questo momento di una partita ...Mentre i bianconeri ripongono grandi speranze in questa sfida, i rossoblù non hanno granché da chiedere a questa gara, se non una prova d'orgoglio.Da domani si penserà al futuro di Ronaldo: nessuno pareggia il contratto della Juventus. (TUTTO mercato WEB) POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Prossimo allenatore Juventus, c’è la data. Calciomercato ...