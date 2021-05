Bologna-Juventus, le probabili formazioni del match (Di domenica 23 maggio 2021) Al Dall’Ara Bologna-Juventus vale il futuro dei bianconeri. Mihajlovic senza Soriano e Dijks, Pirlo verso la conferma di Kulusevski Bologna–Juventus vale una stagione. Pirlo non ha il destino nelle proprie mani ma deve vincere per sperare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Mihajlovic non ha intenzione di scendere in campo senza lottare, come anticipato anche in settimana: l’obiettivo è il decimo posto in classifica. QUI Bologna – Mihajlovic deve fare a meno di Soriano e Dijks, entrambi squalificati. Torna Schouten in mediana a fare coppia con Svanberg, sulla trequarti ci sarà Vignato. Solito ballottaggio tra Orsolini e Skov Olsen, mentre in attacco dovrebbe rivedersi Barrow al posto di Sansone. QUI Juventus – Pirlo è orfano di Bentancur, espulso ... Leggi su zon (Di domenica 23 maggio 2021) Al Dall’Aravale il futuro dei bianconeri. Mihajlovic senza Soriano e Dijks, Pirlo verso la conferma di Kulusevskivale una stagione. Pirlo non ha il destino nelle proprie mani ma deve vincere per sperare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Mihajlovic non ha intenzione di scendere in campo senza lottare, come anticipato anche in settimana: l’obiettivo è il decimo posto in classifica. QUI– Mihajlovic deve fare a meno di Soriano e Dijks, entrambi squalificati. Torna Schouten in mediana a fare coppia con Svanberg, sulla trequarti ci sarà Vignato. Solito ballottaggio tra Orsolini e Skov Olsen, mentre in attacco dovrebbe rivedersi Barrow al posto di Sansone. QUI– Pirlo è orfano di Bentancur, espulso ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ? 'Sbranateli': così i tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus ?? @Micol03707346 - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - juventusfc : #BolognaJuve, fra poco le parole di Mister @Pirlo_official ?? - Boboj29 : Bologna-Juventus Non sara' una passeggiata , contro di noi l'impegno e' certo come tutte del resto e anche il Bolo… - PSartori4 : Conclusione Serie A e Champions League Qualificazione Oggi.... Bologna v Juventus. Sunday, 23 May at 19:45 UK DAZ… -