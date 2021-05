Bologna-Juventus | le formazioni ufficiali | Scelta clamorosa su Cristiano Ronaldo

Advertising

Il #Bologna che gioca oggi contro la #Juventus aveva due giocatori diffidati, #Dijks e… - TuttoMercatoWeb : ? 'Sbranateli': così i tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus

Commenta per primo Sono arrivate le formazioni ufficiali di. Andrea Pirlo a sorpresa non schiera Cristiano Ronaldo, che è fuori dagli undici titolari . Il portoghese è però in panchina, giocano Morata e Dybala in attacco. Kulusevski trova ...Pioli- JUVE ( LIVE )(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic(4 - 4 -...Atalanta-Milan, sfida decisiva per la qualificazione in Champions League: tutte le combinazioni favorevoli per i rosssoneri ...Allo stadio Dall'Ara il Bologna ospita la Juventus nel match valido per l'ultima giornata di Serie A. I padroni di casa sono salvi da tempo e non hanno più nulla da chiedere al campionato, i ...