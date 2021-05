Bologna-Juventus | grande giocata di Dybala e tap-in di Morata | è 0-2 al Dall’Ara VIDEO

(Di domenica 23 maggio 2021) Laraddoppia al. I bianconeri guidati da Andrea Pirlo, impegnati nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si portano sul 2-0 grazie alla rete realizzata da Alvaro. Pauloriceve palla nel cuore dell’area di rigore e con una finta si libera di Schouten, tocco sotto a scavalcare Skorupski con lo spagnolo ex Real Madrid che poi tocca il pallone di testa quel tanto che basta per il tap-in vincente. Ecco ildel gol de raddoppio. SportFace.

0 - 2 LIVE 6' Chiesa, 27' Morata(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. ...Il direttore tecnico dellaFabio Paratici a Dazn ha parlato prima della gara contro il: 'Pirlo? Non è una partita a cambiare la strategia di una società, siamo concentrati su questa gara. Il resto non ci deve ...Mentre i bianconeri ripongono grandi speranze in questa sfida, i rossoblù non hanno granché da chiedere a questa gara, se non una prova d'orgoglio.Una panchina per... tre. Ufficialmente solo Andrea Pirlo è l'allenatore della Juventus, ma quando la tensione sale anche i senatori si fanno sentire ...