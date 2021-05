Bologna-Juventus, Cristiano Ronaldo in panchina! (Di domenica 23 maggio 2021) Si avvicinano le partite serali dell’ultima giornata del campionato di Serie A, sfide interessanti soprattutto per la corsa alla Champions League. La Juventus non schiererà Cristiano Ronaldo dal primo minuto contro il Bologna. La squadra di Andrea Pirlo dovrà conquistare la vittoria e sperare nel passo falso di una tra Napoli e Milan. Cristiano Ronaldo non figura nell’undici titolare della partita contro il Bologna, ma si trova in panchina con l’obiettivo di entrare in campo nella ripresa. Pirlo si è affidato alla coppia formata da Dybala e Morata. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Medel, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 maggio 2021) Si avvicinano le partite serali dell’ultima giornata del campionato di Serie A, sfide interessanti soprattutto per la corsa alla Champions League. Lanon schiereràdal primo minuto contro il. La squadra di Andrea Pirlo dovrà conquistare la vittoria e sperare nel passo falso di una tra Napoli e Milan.non figura nell’undici titolare della partita contro il, ma si trova in panchina con l’obiettivo di entrare in campo nella ripresa. Pirlo si è affidato alla coppia formata da Dybala e Morata.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Medel, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De ...

Advertising

ZZiliani : Quando si dice il caso. Il #Bologna che gioca oggi contro la #Juventus aveva due giocatori diffidati, #Dijks e… - TuttoMercatoWeb : ? 'Sbranateli': così i tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus ?? @Micol03707346 - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - CalcioWeb : #BolognaJuventus, #CristianoRonaldo in panchina - gilnar76 : Danilo cambia ruolo in ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -