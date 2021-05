Bologna-Juventus, Cristiano Ronaldo in panchina: scelta tecnica o infortunio? (Di domenica 23 maggio 2021) Una scelta clamorosa di Andrea Pirlo scuote il pre partita di Bologna-Juventus, snodo cruciale per le speranze Champions League dei bianconeri in una stagione con tante ombre e poche luci. Cristiano Ronaldo al Dall’Ara parte dalla panchina: non è chiaro se per scelta tecnica o per un problema fisico accusato nell’ultim’ora. Quel che conta è che in campo ci saranno Chiesa, Kulusevski e Morata, non CR7 il cui futuro è ancora tutto in discussione. Una scelta – ammesso che sia tale e non forzata – che farà sicuramente discutere. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle eventuali novità legate all’esclusione del fuoriclasse portoghese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Unaclamorosa di Andrea Pirlo scuote il pre partita di, snodo cruciale per le speranze Champions League dei bianconeri in una stagione con tante ombre e poche luci.al Dall’Ara parte dalla: non è chiaro se pero per un problema fisico accusato nell’ultim’ora. Quel che conta è che in campo ci saranno Chiesa, Kulusevski e Morata, non CR7 il cui futuro è ancora tutto in discussione. Una– ammesso che sia tale e non forzata – che farà sicuramente discutere. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle eventuali novità legate all’esclusione del fuoriclasse portoghese. SportFace.

