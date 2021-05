Bollettino Coronavirus oggi: i dati in Italia per il 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 23 maggio con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 4.717 nuovi contagiati e 125 morti di ieri: articolo in aggiornamento. Si abbassa il numero dei nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia a fronte di una diminuzione dei test. Sale il bilancio dei morti. Aumentano di poco i guariti e pertanto decresce lievemente il numero degli attuali positivi. Cala l’occupazione dei posti letto dei ricoverati. E’ il quadro del Bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 6.377 tamponi sono stati rilevati 274 contagi: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) L’andamento dei contagi diin23con ildel Ministero della Salute e idella Protezione Civile dopo i 4.717 nuovi contagiati e 125 morti di ieri: articolo in aggiornamento. Si abbassa il numero dei nuovi casi positivi al Covid 19in Puglia a fronte di una diminuzione dei test. Sale il bilancio dei morti. Aumentano di poco i guariti e pertanto decresce lievemente il numero degli attuali positivi. Cala l’occupazione dei posti letto dei ricoverati. E’ il quadro delepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 6.377 tamponi sono stati rilevati 274 contagi: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 ...

