Bollettino Coronavirus oggi 23 Maggio 2021 Italia | morti | contagiati | guariti

(Di domenica 23 maggio 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi, 23, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 23(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 283.744). (ieri 125.153) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 1.430) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 10.918) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano quindi un’evidente frenata, favorita dalla ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid Italia oggi, bollettino per regione: contagi coronavirus 23 maggio - - corriereviterbo : Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Viterbo #Viterbo, #Asl, #Covid, #bollettino - SaluteLazio : #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #23maggio. #SaluteLazio - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora una vittima, 4 ricoveri e 32 positivi - Trmtv : Emergenza coronavirus Basilicata, bollettino 23 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

il Resto del Carlino

Sono stati 133 i nuovi casi di contagio daregistrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 3 i decessi. Numeri che confermano il calo ... Lo riporta ilregionale. Rispetto a ieri si ...La tabella e i dati delle regioni: Sono 382 i nuovi contagi dain Toscana secondo ildi oggi, 23 maggio. Ad anticipare i dati, il governatore della Regione Eugenio Giani. "I ...Continua a migliorare la curva dei contagi in provincia, con strascichi ancora pesanti nel conto delle vittime per il numero elevato dei ricoveri ...Sono 4.717 i nuovi casi e 125 i morti. Giù terapie intensive (-39) e ricoveri ordinari (-437). Tasso di positività all'1,6% su 286.603 tamponi effettuati. Dati dalle Regioni: in Lombardia 828 contagi, ...