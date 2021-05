Bollettino Coronavirus di Domenica 23 Maggio 2021 | rapporto positivi tamponi al 2 | 22%

(Di domenica 23 maggio 2021) In data 23l’incremento nazionale dei casi è +0,09% (ieri +0,11%) con 4.192.183 contagiati totali, 3.785.866 dimissioni/guarigioni (+6.573) e 125.225 deceduti (+72); 281.092 infezioni in corso (-2.652). Ricoverati con sintomi -327 (9.161); terapie intensive -20 (1.410) con 48 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 179.391totali (ieri 286.603) di cui 110.028 molecolari (ieri 138.343) e 69.363 test rapidi (ieri 148.260) con 64.515 casi testati (ieri 83.919); 3.995(target 4.311);totali 2,22% (ieri 1,64% – target 2%);/casi testati 6,19% (ieri 5,62% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 711;Campania 628; Lazio 413; Piemonte 271; Puglia 274; Toscana 382; Sicilia 238; Emilia ...

Ancora una volta numeri in calo dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia. Sono 3.995 i positivi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 4.717. Come al solito di domenica il ... 2.838 tamponi eseguiti tra ieri e oggi nell'Isola per un tasso di positività dello 0,7%. La situazione in Italia Ancora numeri da zona bianca per la Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di c ... Nell'odierno bollettino sulla pandemia da Coronavirus nel nostro paese continua il calo dei ricoveri (-327) e delle terapie intensive (-20) ...