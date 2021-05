Bielorussia, attivista arrestato dopo dirottamento volo. Ira dell’Europa (Di lunedì 24 maggio 2021) E' scontro sull'incidente che ha coinvolto un volo Ryanair da Atene a Vilnus che è stato costretto ad atterrare a Minsk e su cui viaggiava l'attivista dell'opposizione e fondatore del canale Telegram Nexta, Roman Protasevich, che è stato arrestato non appena l'aereo ha toccato terra. I Paesi dell'Ue sono pronti a reagire e già domani il Consiglio Ue deciderà su possibili sanzioni contro Alexander Lukashenko.Il volo Atene-Vilnius era quasi arrivato al confine con la Lituania quando le autorità del controllo aereo bielorusso hanno avvertito l'equipaggio Ryanair di una possibile minaccia bomba a bordo. A quel punto all'equipaggio è stato detto di atterrare nella capitale della Bielorussia e un caccia da guerra ha affiancato il velivolo nella discesa, su decisione dello stesso Lukashenko. ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 24 maggio 2021) E' scontro sull'incidente che ha coinvolto unRyanair da Atene a Vilnus che è stato costretto ad atterrare a Minsk e su cui viaggiava l'dell'opposizione e fondatore del canale Telegram Nexta, Roman Protasevich, che è statonon appena l'aereo ha toccato terra. I Paesi dell'Ue sono pronti a reagire e già domani il Consiglio Ue deciderà su possibili sanzioni contro Alexander Lukashenko.IlAtene-Vilnius era quasi arrivato al confine con la Lituania quando le autorità del controllo aereo bielorusso hanno avvertito l'equipaggio Ryanair di una possibile minaccia bomba a bordo. A quel punto all'equipaggio è stato detto di atterrare nella capitale dellae un caccia da guerra ha affiancato il velinella discesa, su decisione dello stesso Lukashenko. ...

