Bielorussia, aereo Ryanair costretto a atterrare: arrestato dissidente, Ue pronta a sanzioni (Di domenica 23 maggio 2021) Un aereo Ryanair diretto da Atene a Vilnius è stato costretto a atterrare a Minsk dove la polizia ha immediatamente arrestato il giovane oppositore bielorusso Roman Protasevich. MINSK – Un aereo di linea della Ryanair in volo fra Atene e Vilnius è stato costretto a compiere un atterraggio d’emergenza, scortato da caccia militari bielorussi nell’aeroporto della capitale Minsk. Bielorussia, arrestato dissidente La polizia ha immediatamente arrestato uno dei suoi passeggeri: il giovane oppositore bielorusso Roman Protasevich, ex direttore del canale indipendente Nexta, voce del dissenso al regime di Alexander Lukashenko. L’aeroporto di Minsk ha dichiarato che ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021) Undiretto da Atene a Vilnius è statoa Minsk dove la polizia ha immediatamenteil giovane oppositore bielorusso Roman Protasevich. MINSK – Undi linea dellain volo fra Atene e Vilnius è statoa compiere un atterraggio d’emergenza, scortato da caccia militari bielorussi nell’aeroporto della capitale Minsk.La polizia ha immediatamenteuno dei suoi passeggeri: il giovane oppositore bielorusso Roman Protasevich, ex direttore del canale indipendente Nexta, voce del dissenso al regime di Alexander Lukashenko. L’aeroporto di Minsk ha dichiarato che ...

