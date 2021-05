Bernardo Corradi | chi è il marito di Elena Santarelli?

Leggi su puglia24news

(Di domenica 23 maggio 2021), ex calciatore, oggi allenatore della selezione under 17 italiana e anche opinionista è da molti anni il compagno edi, nota ed apprezzata showgirl e conduttrice., nato a Siena il 30 marzo 1976, cresce calcisticamente nel settore giovanile della propria città ed in altre società minori. Dopo una più che discreta gavetta, esordisce in Serie A nel 1999, dove veste la maglia del Cagliari. Inizia a segnare con regolarità con la casacca del Chievo e della Lazio (dove vince una Coppa Italia nel 2004), prima di passare al Valencia. Ritorna in Italia al Parma in prestito prima di venire acquistato dal Manchester City e ritornare tra i ducali una seconda volta. Indossa le maglie di Reggina, Udinese e Montreal Impact ...