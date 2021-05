(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel pomeriggio di sabato ilivosituato in contrada Pantano si è arricchito di un’altra disciplinaiva: ilche ormai sta prendendo sempre più forza avvicinando a questo tipo di attività anche chi non lo conosce affatto. “Ilè una disciplina vantaggiosa per tutti gliivi; infatti può essere un motivo di divertimento eo può essere anche semplicemente un’occasione di ritrovo. È un tipo diche può diventare una valida attività motoria senza movimenti aggressivi, adatta a tenersi in forma e che può essere praticata da tutta la famiglia“, spiega il presidente dello ...

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento, il centro Malevento #Sport si arricchisce: approda il #Paddle ** - EtnaEraclea : RT @massimo4951: ODESSA 2 mesi che futura TAGLIA MEDIA. (15/20KG) cucciola a pelo duro Benevento ma è adottabile anche al centro-nord, a… - ultimora_pol : #Italia #Campania #Benevento Clemente #Mastella (#NC|Centro) ha ufficializzato la sua candidatura come sindaco di Benevento. @ultimora_pol - mewmewtokyo : RT @massimo4951: ODESSA 2 mesi che futura TAGLIA MEDIA. (15/20KG) cucciola a pelo duro Benevento ma è adottabile anche al centro-nord, a… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento centro

Il Sole 24 ORE

... recuperando terreno aled in particolare neldestra attuale collocazione dell'UDC. ... Ed infine conclude la nota lavoreremo per dare inizio "non ad una nuovama bensì ad una ...... parlamentare noto per il disegno di legge aldi numerose polemiche, Marcello Masi, storico ... A qualche ora dall'inizio della trasmissione, la nativa diha postato l'ennesimo scatto da ...Open day che dunque aiuteranno la provincia di Benevento ad aumentare la percentuale di vaccinati Saranno riservate, entrambe, gli over 50 che riceveranno il vaccino monodose Johnson & Johnson. Medesi ...Grandi manovre al centro. Prove di dialogo tra il leader di Noi Campani l’On.le Clemente Mastella e la Federazione Popolare dei Democratici Cristiani – UDC. Si è svolto un primo incontro tra il leader ...