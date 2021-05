Belen Rodriguez immortala il momento che tutte le donne amano: lo scatto (Di domenica 23 maggio 2021) Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto particolare, immortalando un momento che tutte le donne amano. Belen Rodriguez è avvezza spesso a condividere immagini meravigliose sul suo profilo instagram, non solo inerenti la sua vita professionale, ma anche la sua vita privata. La showgirl mostra attimi della sua quotidianità, attraverso le storie riportate ed immagini dolcissime. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 23 maggio 2021)ha pubblicato unoparticolare,ndo uncheleè avvezza spesso a condividere immagini meravigliose sul suo profilo instagram, non solo inerenti la sua vita professionale, ma anche la sua vita privata. La showgirl mostra attimi della sua quotidianità, attraverso le storie riportate ed immagini dolcissime. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

marcobertozzi : I conduttori di #Eurovision2022 per me dovrebbero essere Alessandro Cattelan, Achille Lauro, Renato Zero, Belen Rodriguez, Raffaella Carrà - MiChiamoFranco : @Tvottiano @famigliasimpson @OltreTv @enrick81 @misterf_tweets @CIAfra73 @napoliforever89 @AgoCannella… - cmdotcom : #CeciliaRodriguez, la sorella di #Belen tifa per il suo Ignazio: ‘Vorrei averti vicino’. Che FOTO!… - di_bilio : @welikeduel @BarbaraGSerra Allora se la parità di basa sui numeri, la prossima settimana che invitino la D'Urso, la… - DiReddito : @Belnmayoral1 @tulipanobiancon È tutto merito di Photoshop. Questa è Belen Rodriguez al naturale ?? -