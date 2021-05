Beautiful anticipazioni 26 maggio 2021 | i sospetti di Steffy e Liam

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 23 maggio 2021) Il piano di Thomas potrebbe non andare in porto come sperato dallo stesso Forrester, in quanto nella puntata diche vedrete il 26sono sempre più convinti che lo stilista stia organizzando il matrimonio con Zoe al solo scopo di mandare in crisi Douglas. Questo secondo Thomas, porterebbe il piccolo ad implorare Hope di tornare insieme a suo padre e di essere ancora una famiglia. Potete seguire l‘episodio anche in streaming su Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…trame americane, Hope esi risposano Dalle puntate oltreoceano scopriamo che la Logan e lo Spencer formeranno nuovamente una famiglia Novità in arrivo nelle puntate americane diche annunciano i fiori ...