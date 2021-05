Basket, Serie B: Varese pareggia la serie contro Fidelia Torrenova, si va a Gara-5 (Di domenica 23 maggio 2021) Varese pareggia la serie contro Fidelia Torrenova, si va a Gara-5 dei playout: tabellino e commento della sfida Un quarto parziale da dimenticare condanna la Fidelia Torrenova, che viene battuta per 72-61 al termine di una Gara giocata solo per 30’. Nell’ultimo parziale infatti la Cestistica si spegne, la Robur sale d’intensità e piazza un break pesante che manda tutti alla definitiva Gara-5 che si giocherà al PalaTorre mercoledì sera alle 20. Coelsanus Varese – Fidelia Torrenova 72-61 (25-23, 34-40, 52-55) Coelsanus Varese: Corno 15 (1/3, 3/7), Boev 4 (2/2), Ivanaj 8 (2/5, 1/3), Gergati 3 (0/5, 1/4), Dalcò 4 ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)la, si va a-5 dei playout: tabellino e commento della sfida Un quarto parziale da dimenticare condanna la, che viene battuta per 72-61 al termine di unagiocata solo per 30’. Nell’ultimo parziale infatti la Cestistica si spegne, la Robur sale d’intensità e piazza un break pesante che manda tutti alla definitiva-5 che si giocherà al PalaTorre mercoledì sera alle 20. Coelsanus72-61 (25-23, 34-40, 52-55) Coelsanus: Corno 15 (1/3, 3/7), Boev 4 (2/2), Ivanaj 8 (2/5, 1/3), Gergati 3 (0/5, 1/4), Dalcò 4 ...

