Baseball, Serie A 2021: partono bene Bologna, San Marino e Parma, sorprende Grosseto (Di domenica 23 maggio 2021) E’ iniziata ufficialmente la Serie A di Baseball 2021, che nella tarda serata ha visto completarsi il primo turno, nella nuova formula a 28 squadre, con la UnipolSai Bologna capace di ricominciare da dove aveva finito, ovvero sconfiggendo per due volte la Tecnovap Verona. Un doubleheader senza storia, in cui i campioni d’Italia hanno vinto anticipatamente il primo match già al settimo inning sul 15-3 dopo il settimo inning, grazie al fuoricampo da tre punti di Alessandro Grimaudo, chiudendo sul 9-1 dara-2, sfruttando gli homerun di Alessandro Leonora e Filippo Agretti. Tutto facile anche per la T&A San Marino, che si è imposta 19-0 e 8-0 contro la Fiorentina dopo una splendida prova dal monte, mentre la Ecopolis Grosseto ha superato in due occasioni la Lancers Lastra a Signa 10-4, ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) E’ iniziata ufficialmente laA di, che nella tarda serata ha visto completarsi il primo turno, nella nuova formula a 28 squadre, con la UnipolSaicapace di ricominciare da dove aveva finito, ovvero sconfiggendo per due volte la Tecnovap Verona. Un doubleheader senza storia, in cui i campioni d’Italia hanno vinto anticipatamente il primo match già al settimo inning sul 15-3 dopo il settimo inning, grazie al fuoricampo da tre punti di Alessandro Grimaudo, chiudendo sul 9-1 dara-2, sfruttando gli homerun di Alessandro Leonora e Filippo Agretti. Tutto facile anche per la T&A San, che si è imposta 19-0 e 8-0 contro la Fiorentina dopo una splendida prova dal monte, mentre la Ecopolisha superato in due occasioni la Lancers Lastra a Signa 10-4, ...

Advertising

NicoGatti28 : RT @matgand77: Dopo Nettuno, FIBS TV fa tappa in un altro 'tempio' del baseball italiano, lo stadio Jannella. Dopo 10 anni il Grosseto ritr… - matgand77 : Dopo Nettuno, FIBS TV fa tappa in un altro 'tempio' del baseball italiano, lo stadio Jannella. Dopo 10 anni il Gros… - matgand77 : Dopo Nettuno, FIBS TV fa tappa in un altro 'tempio' del baseball italiano, lo stadio Jannella. Dopo 10 anni il Gros… - tribuna_treviso : Coltelli in tasca, mazze da baseball, furti. Un arresto e sette denunce nella serie di controlli attuati dai carabi… - RadioIncontroPs : ?? Riprende ufficialmente la stagione di baseball. ?? Domani il debutto della squadra seniores nel campionato di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Serie Justice Society of America, le origini del primo supergruppo DC Con il numero 58, la serie All - Star Comics venne ribattezzata All - Star Western e la DC ... mentre "League" era più semplice anche da ricondurre all'amato campionato di baseball americano . ...

Baseball - Per il 17enne Federico Ricci dell'Academy of Nettuno esordio in A con fuoricampo Esordio in serie A bagnato con un meraviglioso fuoricampo. Anche se l'Academy of Nettuno ha perso il derby con il Nettuno Baseball Club, la copertina delle partita va sicuramente a Federico Ricci , 17 anni ...

Baseball, Serie A 2021: partono bene Bologna, San Marino e Parma, sorprende Grosseto OA Sport Baseball, Serie A 2021: partono bene Bologna, San Marino e Parma, sorprende Grosseto E' iniziata ufficialmente la Serie A di baseball 2021, che nella tarda serata ha visto completarsi il primo turno, nella nuova formula a 28 squadre, con la UnipolSai Bologna capace di ricominciare da ...

Bancora e Carrillo caricano il Milano Il 23enne capitano, neo ingegnere meccanico, e il lanciatore venezuelano alla vigilia della doppia sfida a Settimo Torinese (ore 11 e 15.30) che sancisce il ritorno in Serie A della squadra di Marco F ...

Con il numero 58, laAll - Star Comics venne ribattezzata All - Star Western e la DC ... mentre "League" era più semplice anche da ricondurre all'amato campionato diamericano . ...Esordio inA bagnato con un meraviglioso fuoricampo. Anche se l'Academy of Nettuno ha perso il derby con il NettunoClub, la copertina delle partita va sicuramente a Federico Ricci , 17 anni ...E' iniziata ufficialmente la Serie A di baseball 2021, che nella tarda serata ha visto completarsi il primo turno, nella nuova formula a 28 squadre, con la UnipolSai Bologna capace di ricominciare da ...Il 23enne capitano, neo ingegnere meccanico, e il lanciatore venezuelano alla vigilia della doppia sfida a Settimo Torinese (ore 11 e 15.30) che sancisce il ritorno in Serie A della squadra di Marco F ...