Baseball, Serie A 2021: completata la prima giornata con la sorpresa Sala Baganza. Ok Paternò e Macerata (Di domenica 23 maggio 2021) Si è giocata la parte restante degli incontri di Serie A di Baseball, secondo quello che è ormai un calendario fittissimo in ragione dell'ampliamento a 33 squadre, divenute poi 32 con la rinuncia del Bollate BC 1959. Andiamo a vedere quanto accaduto nella giornata odierna. Paternò fa due su due contro Montefiascone nel girone H, un 3-0 firmato Cavallaro e Fallica dopo che per cinque inning c'era stato equilibrio. Nel raggruppamento E Macerata batte due volte il New Rimini, per 10-3 e 5-2, con in evidenza Splendiani, Gonzalez e Morresi. Nel girone C, Sala Baganza sorprende Collecchio con un mirabolante 16-15 grazie al walk-off di Ruggeri decisivo, anche se poi gli ospiti vincono per 0-4 poche ore dopo. Vittoria al debutto in Serie A per Settimo Torinese ...

OA_Sport : Baseball: si completa la prima vera giornata di Serie A - KinmenQuemoy : RT @chepalleblog: E' cominciata una rivoluzionaria Serie A di baseball Con, tra le altre Milano (+Senago) Torino (+Settimo) Firenze (+Lastr… - chepalleblog : E' cominciata una rivoluzionaria Serie A di baseball Con, tra le altre Milano (+Senago) Torino (+Settimo) Firenze (… - ilSaronno : Baseball serie C, buona la prima per Saronno nel derby contro Malnate - Siena_Baseball : Prima giornata serie C ?????? @sienabaseballclub 4?? @montefiascone_baseball 2?? Buona la prima! ?????? #ForzaSiena… -