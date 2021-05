Badminton | Spain Masters 2021 | Indonesia dominante a Huelva

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) Si è concluso lodi, torneo di categoria World Tour Super 300 con un montepremi di 140000 dollari americani: asi registrano quattro successi pered uno per la Francia. Il torneo non assegnava punti per il ranking olimpico. Di seguito i risultati dellodi: Singolare maschile Toma Junior Popov (Francia, 2) b. Chico Aura Dwi Wardoyo () 21-15 21-17 Singolare femminile Putri Kusuma Wardani () b. Line Christophersen (Danimarca, 3) 21-15 21-10 Doppio maschile Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (, 5) b. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani ...