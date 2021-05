Avanti un Altro! Pure di sera anticipazioni 23 maggio: ospiti Lillo e Greg, cosa accadrà (Di domenica 23 maggio 2021) Torna come ogni domenica «Avanti un Altro! Pure di sera». Paolo Bonolis e Luca Laurenti ospiteranno anche oggi, 23 maggio, volti noti dello spettacolo che si metteranno alla prova. Come si legge dal comunicato stampa ufficiale, questa sera su Canale 5, in prime-time, giocheranno due categorie: Mestieri e Fobie. «Avanti un Altro! Pure di sera»: … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 23 maggio 2021) Torna come ogni domenica «undi». Paolo Bonolis e Luca Laurenti ospiteranno anche oggi, 23, volti noti dello spettacolo che si metteranno alla prova. Come si legge dal comunicato stampa ufficiale, questasu Canale 5, in prime-time, giocheranno due categorie: Mestieri e Fobie. «undi»: … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera, condotto da #PaoloBonolis con… - Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (00:40) Avanti un altro! (Gioco) #StaseraInTV 23/05/2021 #SecondaSerata @social_mediaset #MediasetExtra - LissyNeumair : Segnalo Lillo ad Avanti un altro pure di sera stasera #avantiunaltropuredisera - yoonghetto : @itboysani bonolis ad avanti un altro sta facendo la solita cosa della r pronunciata come l(?) - itsrosakiss : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera, condotto da #PaoloBonolis con #LucaLaurent… -