Auto a guida autonoma in Germania, c’è il sì per il 2022 (Di domenica 23 maggio 2021) . Svolta importante nel paese per quanto concerne la sicurezza stradale unita alla tecnologia Una legge approvata dal Bundestag dice sì alle Auto a guida Autonoma in Germania a partire dal 2022; c’è infatti il sì della Camera e ora si attende il parere L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Hyundai Cruise Control Adattivo: la macchina apprende Nuova gamma Tipo, in arrivo quattro allestimenti guida Autonoma, i veicoli comunicano con gli utenti in strada A Bologna arriva Aptis, un bus elettrico al 100% Auto a guida Autonoma: Ford, Argo AI sviluppano la terza generazione dei sensori Prezzi delle Automobili 2020: usato ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 23 maggio 2021) . Svolta importante nel paese per quanto concerne la sicurezza stradale unita alla tecnologia Una legge approvata dal Bundestag dice sì allenoma ina partire dal; c’è infatti il sì della Camera e ora si attende il parere L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Hyundai Cruise Control Adattivo: la macchina apprende Nuova gamma Tipo, in arrivo quattro allestimentinoma, i veicoli comunicano con gli utenti in strada A Bologna arriva Aptis, un bus elettrico al 100%noma: Ford, Argo AI sviluppano la terza generazione dei sensori Prezzi dellemobili 2020: usato ...

Advertising

blu_mirtillo : @VoxClamantis5 @ZioKlint l cambio automatico non lo sopporto proprio. Mi pare di guidare le macchinine del luna par… - namelevsstef : Non io che stamattina in auto ho messo la canzone dell’Ucraina a tutto volume. Thomas sei il mio spirito guida.… - RValdemburg : RT @quattroruote: #Auto leggere e veloci, che esaltano il piacere di guida seppur con qualche rinuncia al confort. Guarda la Foto gallery d… - alessandromirra : RT @quattroruote: #Auto leggere e veloci, che esaltano il piacere di guida seppur con qualche rinuncia al confort. Guarda la Foto gallery d… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Cadoneghe (PD), Sfonda con l’auto la recinzione e precipita nella rampa che porta ai garage di u… -