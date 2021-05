ATP Belgrado II 2021 | risultati 23 maggio Avanza Federico Coria | fuori Tennys Sandgren

(Di domenica 23 maggio 2021) Oggi a, dove ieri si è concluso il Serbia Ladies Open, oggi è scattato il tabellone principale del Belgrade Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250, il secondo, dopo il Serbia Open, che si disputa in stagione nella capitale serba, e che si gioca sulla terra battuta outdoor. Si sono disputati oggi tre match del torneo di singolare, tutti validi per il primo turno, i cui vincitori vanno ad aggiungersi alle prime quattro teste di serie, già ammesse di diritto al secondo turno, mentre domani si disputeranno i restanti nove incontri dei sedicesimi. L’alternate argentinosupera in rimonta la wild card serba Marko Topo con il punteggio di 4-6 6-2 6-0 dopo due ore e sette minuti, mentre il transalpino Jeremy Chardy regola in due partite lo statunitense ...

