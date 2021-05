Atletico vince Liga, tifosi invadono piazza Madrid: un morto e 34 feriti (Di domenica 23 maggio 2021) E’ di 34 feriti e un morto il bilancio della festa per la vittoria del campionato dell’Atletico Madrid. Tantissimi fan dei Cholchoneros si sono radunati ieri sera attorno alla Fontana di Nettuno della capitale spagnola per celebrare il titolo. Un bagno di massa in piena pandemia nonostante le misure della polizia e le richieste sia del club che del sindaco della capitale, José Luis Martínez-Almeida, che aveva lanciato una serie di appelli. La festa è durata fino alle prime ore del mattino e si è trasformata in tragedia: un ragazzo di 14 anni è morto per aver sbattuto contro il muro di un parcheggio di Plaza de Santa Ana, mentre esultava fuori dal finestrino di un’auto. Il Pronto soccorso di Madrid ha riferito che 34 persone hanno avuto bisogno di assistenza per diversi infortuni ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) E’ di 34e unil bilancio della festa per la vittoria del campionato dell’. Tantissimi fan dei Cholchoneros si sono radunati ieri sera attorno alla Fontana di Nettuno della capitale spagnola per celebrare il titolo. Un bagno di massa in piena pandemia nonostante le misure della polizia e le richieste sia del club che del sindaco della capitale, José Luis Martínez-Almeida, che aveva lanciato una serie di appelli. La festa è durata fino alle prime ore del mattino e si è trasformata in tragedia: un ragazzo di 14 anni èper aver sbattuto contro il muro di un parcheggio di Plaza de Santa Ana, mentre esultava fuori dal finestrino di un’auto. Il Pronto soccorso diha riferito che 34 persone hanno avuto bisogno di assistenza per diversi infortuni ...

