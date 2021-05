Atletica | Yeman Crippa si ritira sui 1500 al debutto stagionale

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021)si èto dopo nemmeno un giro in occasione del suoall’aperto. Il mezzofondista azzurro aveva scelto imetri a Trento per la sua prima uscita, ma vento e pioggia lo hanno frenato in questo test di allenamento. L’azzurro si sta preparando per gli Europei a squadre (la vecchia Coppa Europa) in programma il prossimo weekend a Chorzow (Polonia), dove lo vedremo all’opera sui 5000 metri. Il primatista nazionale di 3000, 5000 e 10000 metri ha deciso di evitare di compromettere la propria condizione fisica in condizioni meteo avverse. A vincere la gara è stato Yassin Bouih (3:44.53) davanti a Giovanni Filippi (3:44.67) e David Nikolli (3:44.76). Foto: COLOMBO/FIDAL