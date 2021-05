Atletica, fantastica Nadia Battocletti nei 5000 metri. L’azzurra migliora di 20” il record italiano U23 (Di domenica 23 maggio 2021) Prestazione da incorniciare quella di Nadia Battocletti nella gara dei 5000 metri al meeting di Andujar, in Spagna. L’azzurra si è letteralmente superata andando a migliorare il proprio personale, nonchè record nazionale U23, ottenuto solo poche settimane fa a Milano, di quasi 20”. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre si avvicina allo standard per le Olimpiadi di Tokyo, fissato a 15:10.00, e passa dal precedente 15:36.40 al crono ottenuto ieri di 15:16.70. Un salto in avanti incredibile che fa ben sperare per il futuro delL’azzurra che presto potrebbe diventare protagonista a livello continentale e non solo. “C’è la felicità per il risultato sono contenta per aver chiuso forte, con un bel finale in volata. Mi sentivo molto bene. Ma anche un po’ di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Prestazione da incorniciare quella dinella gara deial meeting di Andujar, in Spagna.si è letteralmente superata andando are il proprio personale, nonchènazionale U23, ottenuto solo poche settimane fa a Milano, di quasi 20”. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre si avvicina allo standard per le Olimpiadi di Tokyo, fissato a 15:10.00, e passa dal precedente 15:36.40 al crono ottenuto ieri di 15:16.70. Un salto in avanti incredibile che fa ben sperare per il futuro delche presto potrebbe diventare protagonista a livello continentale e non solo. “C’è la felicità per il risultato sono contenta per aver chiuso forte, con un bel finale in volata. Mi sentivo molto bene. Ma anche un po’ di ...

