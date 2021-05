Atalanta-Milan, ultimo atto alle 20.45 - Diretta. In campo Pessina, Malinovskyi e Zapata (Di domenica 23 maggio 2021) Ultima giornata di campionato, decisiva per i rossoneri, mentre i nerazzurri sono già sicuri della qualificazione Champions. Gli stimoli tuttavia non mancano, tra la festa dei tifosi e l’obbiettivo di mantenere la seconda posizione in classifica. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 23 maggio 2021) Ultima giornata di campionato, decisiva per i rossoneri, mentre i nerazzurri sono già sicuri della qualificazione Champions. Gli stimoli tuttavia non mancano, tra la festa dei tifosi e l’obbiettivo di mantenere la seconda posizione in classifica.

