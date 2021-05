ATALANTA-MILAN sui social | “Addio | sveniamo” News

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - GoalItalia : Champions: Inter, Milan, Atalanta e Juventus ? Europa League: Napoli e Lazio ? Conference League: Roma ? Tutti i v… - Euclide73 : @OnlyMilan18 Io ero convinto che il Milan avrebbe battuto l'Atalanta. - ManuCia0 : RT @lucaisnardi: @SkySport #caressa come mai non avete la stessa domanda idiota anche a #Gasperini sottolineando che la sua super Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : ATALANTA MILAN

Così Stefano Pioli, allenatore del, dopo la vittoria sull'che permette ai rossoneri di conquistare la qualificazione in Champions League. "Sono davvero emozionato e felice, devo ...0 - 2: pagelle rossonere DONNARUMMA 6 Nessuna parata per un tempo, qualche telefonata nel secondo. Con la Champions League in pugno cosa deciderà del suo futuro? CALABRIA 6 Rinuncia a ...Il Milan è tornato in Champions League e lo fa con quota 79 punti in 38 giornate. Traguardo meritatissimo. Sbanca Bergamo grazie ad un doppio rigore di Kessie. L’Atalanta non regala nulla e gioca al ...Il Milan si gioca il ritorno in Champions in casa della seconda squadra già qualificata e una delle più in forma al momento: l'Atalanta, in campo dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Juventu ...