Atalanta-Milan stasera in tv, Sky o Dazn? Canale, orario e diretta streaming (Di domenica 23 maggio 2021) Il Milan fa visita all’Atalanta per provare a tornare in Champions League dopo una lunga assenza. I rossoneri devono vincere o sperare in un passo falso di una tra Napoli e Juventus per strappare il pass per la massima competizione europea nella prossima stagione. La sfida è in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20.45. TV E streaming Il big match della 38^ e ultima giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e NowTv. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Ilfa visita all’per provare a tornare in Champions League dopo una lunga assenza. I rossoneri devono vincere o sperare in un passo falso di una tra Napoli e Juventus per strappare il pass per la massima competizione europea nella prossima stagione. La sfida è in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20.45. TV EIl big match della 38^ e ultima giornata di Serie A sarà trasmesso insu Sky Sport Uno e insu SkyGo e NowTv. SportFace.

