Atalanta-Milan, Pioli: “Stasera la svolta. Nello spogliatoio ci siamo detti una cosa” (Di domenica 23 maggio 2021) Parola a Stefano Pioli.Serie A, i risultati dell’ultima giornata: Milan e Juventus in Champions, Europa League per il Napoli. La classifica finaleIl Milan è riuscito a qualificarsi alla prossima Champions League ed il coach rossonero ha così analizzato la partita contro l'Atalanta - ma non solo - ai microfoni di Milan Tv: "Sicuramente è la giornata perfetta. Le emozioni che ci danno i tifosi, quando ci hanno dimostrato di credere in noi si vede. Li abbiamo ripagati ed è giusto che il campionato sia finito così perchè il Milan ha meritato di andare in Champions League e di finire secondo. Abbiamo fatto una partita di generosità, determinazione e sacrificio e siamo stati autori di una grande prestazione. Sono contento per tutti quelli che lavorano per il ... Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021) Parola a Stefano.Serie A, i risultati dell’ultima giornata:e Juventus in Champions, Europa League per il Napoli. La classifica finaleIlè riuscito a qualificarsi alla prossima Champions League ed il coach rossonero ha così analizzato la partita contro l'- ma non solo - ai microfoni diTv: "Sicuramente è la giornata perfetta. Le emozioni che ci danno i tifosi, quando ci hanno dimostrato di credere in noi si vede. Li abbiamo ripagati ed è giusto che il campionato sia finito così perchè ilha meritato di andare in Champions League e di finire secondo. Abbiamo fatto una partita di generosità, determinazione e sacrificio estati autori di una grande prestazione. Sono contento per tutti quelli che lavorano per il ...

