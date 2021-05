Atalanta-Milan, migliaia di tifosi a Milanello per caricare la squadra (Di domenica 23 maggio 2021) Grande entusiasmo a Milanello, con migliaia di tifosi del Milan che hanno risposto alla chiamata della Curva Sud e si sono presentati al centro sportivo rossonero per caricare la squadra in vista della sfida decisiva in chiave Champions League contro l’Atalanta. Cori, bandiere, fumogeni, in tanti attendono il passaggio del pullman della squadra che partirà per Bergamo. Un vero e proprio bagno di folla per dare il proprio supporto alla squadra di Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Grande entusiasmo aello, condidelche hanno risposto alla chiamata della Curva Sud e si sono presentati al centro sportivo rossonero perlain vista della sfida decisiva in chiave Champions League contro l’. Cori, bandiere, fumogeni, in tanti attendono il passaggio del pullman dellache partirà per Bergamo. Un vero e proprio bagno di folla per dare il proprio supporto alladi Pioli. SportFace.

