Atalanta-Milan, Marino: “I traguardi raggiunti sono indimenticabili, per noi sono trofei” (Di domenica 23 maggio 2021) Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Milan, ha fatto un bilancio delle ultime annate nerazzurre ai microfoni di Sky Sport. “Se guardiamo il nostro calendario nel nostro anno solare, dal quarto di finale di Champions a Lisbona, raggiungere ancora la Champions, la finale di Coppa Italia. Ha ragione la proprietà in quello che ha detto ieri, sono trofei che vanno nella nostra bacheca, ricordi indimenticabili”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Il direttore generale dell’, Umberto, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il, ha fatto un bilancio delle ultime annate nerazzurre ai microfoni di Sky Sport. “Se guardiamo il nostro calendario nel nostro anno solare, dal quarto di finale di Champions a Lisbona, raggiungere ancora la Champions, la finale di Coppa Italia. Ha ragione la proprietà in quello che ha detto ieri,che vanno nella nostra bacheca, ricordi”. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - andromerku : RT @andromerku: @Inter #campioniditalia Se c'è giustizia in #ChampionsCup ci vanno, oltre alla #Atalanta il #Napoli e il #Milan I simulat… - sportli26181512 : Kalulu a MilanTv: 'Stamattina a Milanello ho sentito vibrazioni fantastiche. Sappiamo l'importanza di questa partit… -