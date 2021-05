Atalanta-Milan: le probabili formazioni del match (Di domenica 23 maggio 2021) Con gli orobici già qualificati alla prossima Champions League, la 38° ed ultima giornata deciderà il futuro del Milan Gara finale del campionato di Serie A, giornata numero 38. L‘Atalanta è ormai già stata ammessa alla prossima edizione della Champions League, e giocherà questa partita puramente per mantenere il secondo posto in classifica. Ambizioni diverse e maggiori per il Milan, che con questa match potrebbe cambiare il proprio futuro: se vincerà si qualificherà come la Dea alla prossima Champions, 8 anni dopo l’ultima partecipazione al torneo. QUI Atalanta – Gasperini opterà al suo classico 3-4-1-2 con Toloi, Romero e Djimsiti a difendere le retrovie davanti a Gollini. Maehle e Gosens sugli esterni (Hateboer non convocato), con De Roon e Freuler in regia; Malinovskyi avrà il compito di ... Leggi su zon (Di domenica 23 maggio 2021) Con gli orobici già qualificati alla prossima Champions League, la 38° ed ultima giornata deciderà il futuro delGara finale del campionato di Serie A, giornata numero 38. L‘è ormai già stata ammessa alla prossima edizione della Champions League, e giocherà questa partita puramente per mantenere il secondo posto in classifica. Ambizioni diverse e maggiori per il, che con questapotrebbe cambiare il proprio futuro: se vincerà si qualificherà come la Dea alla prossima Champions, 8 anni dopo l’ultima partecipazione al torneo. QUI– Gasperini opterà al suo classico 3-4-1-2 con Toloi, Romero e Djimsiti a difendere le retrovie davanti a Gollini. Maehle e Gosens sugli esterni (Hateboer non convocato), con De Roon e Freuler in regia; Malinovskyi avrà il compito di ...

