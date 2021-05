Atalanta-Milan, la gara degli addii illustri: Mandzukic su tutti (Di domenica 23 maggio 2021) Atalanta-Milan sarà l'ultima partita con la maglia rossonera per Mario Mandzukic. Ecco chi potrebbe salutare insieme al croato Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021)sarà l'ultima partita con la maglia rossonera per Mario. Ecco chi potrebbe salutare insieme al croato

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - sense08morning : RT @AntoVitiello: ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit https://t.co… - Jacop83 : L’Atalanta delle 3 qualificazioni Champions ha fatto nell’ordine: 1 punto in più del Milan di Gattuso. 5 punti in p… -