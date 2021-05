Atalanta-Milan, la fiction su don Peppe Diana o Hachiko? La tv del 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Per la prima serata in tv, domenica 23 maggio Sky trasmetterà la partita di calcio fra Atalanta e Milan, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite). Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Per amore del mio popolo”. Verranno proposti due episodi: nel primo, don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe, è un sacerdote di Casal di Principe, città dove, da anni, è in atto una sanguinosa faida criminale tra due clan della camorra. Per non vedere i giovani del paese diventare carne da macello per i clan, il prete decide di rompere il muro di omertà e cercare di attirare verso la sua parrocchia quante più persone possibili. Nel ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) Per la prima serata in tv, domenica 23Sky trasmetterà la partita di calcio fra, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite). Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la“Per amore del mio popolo”. Verranno proposti due episodi: nel primo, don Giuseppe, per tutti Don, è un sacerdote di Casal di Principe, città dove, da anni, è in atto una sanguinosa faida criminale tra due clan della camorra. Per non vedere i giovani del paese diventare carne da macello per i clan, il prete decide di rompere il muro di omertà e cercare di attirare verso la sua parrocchia quante più persone possibili. Nel ...

