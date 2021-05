Atalanta-Milan | la diretta del match

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 maggio 2021) Ultima di campionato per l’, che dopo aver chiuso la Coppa Italia con l’amarezza della sconfitta con la Juve, ospita il. Rossoneri obbligati a vincere per un posto in Champions. Gasperini lascia ancora in panchina Muriel: davanti, con Zapata, ci sono Malinovskyi e Pessina. Le formazioni ufficiali.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.(4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Leao. All. Pioli. Dalle 20.45 ladel