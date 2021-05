Atalanta-Milan, Kalulu: “Vogliamo giocare sempre questo tipo di partite” (Di domenica 23 maggio 2021) Pierre Kalulu, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021 Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021) Pierre, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - andromerku : RT @andromerku: @Inter #campioniditalia Se c'è giustizia in #ChampionsCup ci vanno, oltre alla #Atalanta il #Napoli e il #Milan I simulat… - sportli26181512 : Kalulu a MilanTv: 'Stamattina a Milanello ho sentito vibrazioni fantastiche. Sappiamo l'importanza di questa partit… -