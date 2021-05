Atalanta-Milan, Gasperini: “La loro motivazione era ovviamente superiore” (Di domenica 23 maggio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Atalanta-Milan, 38° ed ultimo turno della Serie A 2020-2021 Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021) Gian Piero, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di, 38° ed ultimo turno della Serie A 2020-2021

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - GoalItalia : Champions: Inter, Milan, Atalanta e Juventus ? Europa League: Napoli e Lazio ? Conference League: Roma ? Tutti i v… - Rafy_Tex : RT @NonSoloJuve: JUVE IN FASCIA 2 Atalanta in fascia 3 Milan in fascia 4 - incognitarvo : RT @XinXianLi69: Quindi ricapitoliamo, festa scudetto Inter rovinata da : - parole di Zanetti e Zhang - vittoria Milan contro Juventus e At… -