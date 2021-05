Atalanta-Milan: entusiasmo dei tifosi per i rossoneri a Milanello | VIDEO (Di domenica 23 maggio 2021) I tifosi rossoneri sono accorsi in massa a Milanello per salutare la partenza dei giocatori per Bergamo: stasera si disputerà Atalanta-Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021) Isono accorsi in massa aello per salutare la partenza dei giocatori per Bergamo: stasera si disputerà

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - The__Musti : Stats Ata Milan: - l'Atalanta non perde da 3 confronti - Il Milan non ha la porta inviolata contro la dea da 8 sco… - AndreA_117_ : RT @AntoVitiello: ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit https://t.co… -