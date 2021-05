Atalanta-Milan 0-2, le pagelle: il Diavolo è in Champions, colpo con due rigori di Kessie (Di domenica 23 maggio 2021) Si è conclusa la 38esima giornata del campionato di Serie A, gli ultimi 90 minuti sono stati scoppiettanti per la corsa alla Champions League. In particolar modo emozioni nella sfida tra Atalanta e Milan, con i rossoneri chiamati alla vittoria per staccare il pass. Il match è stato equilibrato: è quanto confermano anche le pagelle. La squadra di Stefano Piolo ha raggiunto un traguardo molto importante e meritato dopo una prima parte di stagione veramente entusiasmante. Decisivo un calcio di rigore trasformato dal solito Kessie. Nel secondo tempo Gasperini si gioca la carta Murel ma il risultato non cambia più, palo di Leao. Finisce 0-2 con la doppietta di Kessie, il Milan in Champions. Espulso De Roon. In alto la FOTOGALLERY con tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 maggio 2021) Si è conclusa la 38esima giornata del campionato di Serie A, gli ultimi 90 minuti sono stati scoppiettanti per la corsa allaLeague. In particolar modo emozioni nella sfida tra, con i rossoneri chiamati alla vittoria per staccare il pass. Il match è stato equilibrato: è quanto confermano anche le. La squadra di Stefano Piolo ha raggiunto un traguardo molto importante e meritato dopo una prima parte di stagione veramente entusiasmante. Decisivo un calcio di rigore trasformato dal solito. Nel secondo tempo Gasperini si gioca la carta Murel ma il risultato non cambia più, palo di Leao. Finisce 0-2 con la doppietta di, ilin. Espulso De Roon. In alto la FOTOGALLERY con tutte le ...

