Atalanta-Milan 0-2 | il Diavolo torna in Champions League e Crudeli impazzisce VIDEO

Il Milan batte l'Atalanta 2-0 al Gewiss Stadium nel match valevole per l'ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, grazie ad una doppietta di Franck Kessie, e torna finalmente in Champions League dopo ben sette anni di assenza. Una gioia incredibile per i tifosi rossoneri, tra i quali va annoverato anche il noto telecronista tifoso del Diavolo, Tiziano Crudeli che, al fischio finale, si è lasciato andare ad un'esultanza incontenibile. Ecco il VIDEO che lo testimonia. SportFace.

