Atalanta-Milan 0-2: i rossoneri si riprendono la Champions League (Di domenica 23 maggio 2021) Il Milan vince la partita più importante della stagione contro un'agguerrita Atalanta, e torna dopo anni tra le big d'Europa 38° giornata di Serie A, ultimi 90', dentro o fuori. Questo è il destino che attende il Milan a Bergamo, un fato che, in caso di vittoria, premierà la stagione dei rossoneri con la qualificazione alla Champions League. Ed il diavolo parte subito bene, trovando su un rigore grazie al solito inarrestabile Theo Hernandez, il vantaggio del MVP di serata Kessie. Secondo tempo che vede una grande reazione dell'Atalanta, che non trova mai la rete. Cosa che succede invece ai rossoneri, sempre con Kessie, sempre su rigore nei minuti di recupero. Il Milan con questa vittoria si qualifica meritatamente alla più ...

