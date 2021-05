Atalanta | Marino | «Anno solare indimenticabile | sono trofei che vanno in bacheca»

(Di domenica 23 maggio 2021) Umberto, direttore generale dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan Umberto, direttore generale dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. «Se guardiamo il nostro calendario nel nostro, dal quarto di finale di Champions a Lisbona, raggiungere ancora la Champions, la finale di Coppa Italia. Ha ragione la proprietà in quello che ha detto ieri,che vnella nostra, ricordi indimenticabili» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Atalanta, Marino: 'Dai quarti di Champions alla finale di Coppa Italia: per noi questi sono trofei': Umberto Marino… - junews24com : Marino: «Quanto abbiamo fatto vale un trofeo, indimenticabile» - - zazoomblog : Atalanta-Milan Marino: “Grande stagione ora chiudiamo bene” - #Atalanta-Milan #Marino: #“Grande - sportface2016 : #SerieA | #AtalantaMilan, le parole del direttore generale Umberto #Marino -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Marino

LAZIO - 1 Furlanetto 2 Floriani 34 Bertini 5 Franco 6 Pica 7 Moro 89 Castgliani 10 ... poi i pareggi contro Sampdoria e Milan, in mezzo anche la sconfitta interna contro l'. Per ...Quindi ben sei gare alle 20:45, tra cui Napoli - Verona, Bologna - Juventus e- Milan , ... ma il Napoli è, con Orobica e San, una delle tre avversarie provenienti dalla B capaci di ...Atalanta-Milan, le parole del direttore generale Umberto Marino: "I traguardi raggiunti sono indimenticabili, per noi sono trofei" ...Marino, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021 ...