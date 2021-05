Atalanta Ko, Milan e Juventus volano in Champions. Pari a Verona, il Napoli è fuori (Di domenica 23 maggio 2021) La Juventus salva la stagione. Dopo Supercoppa italiana e Coppa Italia arriva la sospirata qualificazione per la Champions all'ultimo respiro: se basterà o meno a Pirlo per tenersi stretta la panchina,... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) Lasalva la stagione. Dopo Supercoppa italiana e Coppa Italia arriva la sospirata qualificazione per laall'ultimo respiro: se basterà o meno a Pirlo per tenersi stretta la panchina,...

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - GoalItalia : Champions: Inter, Milan, Atalanta e Juventus ? Europa League: Napoli e Lazio ? Conference League: Roma ? Tutti i v… - andre85milan : RT @officialmaz: Alla fine #Milan coglie il risultato che merita. Giusta la #ChampionsLeague per #Atalanta, capace di giocare grande calcio… - gianlui62256426 : @Alessan54995306 @HellasVeronaFC Quindi doveva fare come l'Atalanta ha fatto con il milan ? -