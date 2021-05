Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Siamo già al piano più alto, ma non ci tiriamo indietro” (Di domenica 23 maggio 2021) “Scudetto? L’Atalanta e’ gia’ al piano piu’ alto, non ci tiriamo indietro perche’ strada facendo ci Siamo creati delle situazioni nel confronto con squadre piu’ forti. Ora serve la soddisfazione per quello che abbiamo e non la delusione per quello che non riusciamo ad ottenere“. Queste le parole di Gian Piero Gasperini dopo Atalanta-Milan 0-2. Due rigori di Kessie sanciscono la sconfitta dei bergamaschi che perdono il secondo posto in classifica proprio a favore dei rossoneri. Ma resta la soddisfazione per una qualificazione in Champions League ottenuta con anticipo: “Questa e’ stata la qualificazione piu’ dura – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Siamo felicissimi della stagione e abbiamo voglia di andare ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “? L’e’ gia’ alpiu’, non ciperche’ strada facendo cicreati delle situazioni nel confronto con squadre piu’ forti. Ora serve la soddisfazione per quello che abbiamo e non la delusione per quello che non riusciamo ad ottenere“. Queste le parole di Gian Pierodopo-Milan 0-2. Due rigori di Kessie sanciscono la sconfitta dei bergamaschi che perdono il secondo posto in classifica proprio a favore dei rossoneri. Ma resta la soddisfazione per una qualificazione in Champions League ottenuta con anticipo: “Questa e’ stata la qualificazione piu’ dura – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport –felicissimi della stagione e abbiamo voglia di andare ...

