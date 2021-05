AstraZeneca e vaccini, il caso limite: "Nelle Marche siamo già alla seconda dose". Bruttissima notizia: via libera al virus? (Di domenica 23 maggio 2021) Va avanti spedita la campagna vaccinale in Italia. Ad oggi sono oltre 30 milioni le dosi somministrate. Tuttavia c'è ancora un ostacolo da superare: la diffidenza dei timorosi e soprattutto la resistenza dei no vax. Come ultima ipotesi c'è sempre l'allargamento dell'obbligo vaccinale ora imposto soltanto agli operatori sanitari. Intanto la preoccupazione principale del commissario Figliuolo resta quella di proteggere i più anziani e i fragili. In realtà, però, se si vanno a vedere i dati, si scopre che ci sono ancora molti anziani scoperti. Come riporta il Giornale, infatti, nella fascia d'età 70-79 anni soltanto il 27,9 per cento ha avuto il richiamo e il 79,1 la prima dose mentre in quella 60-69 la media è di appena il 19,6 e il 62,3 per la prima somministrazione. Ma quanti sono i no vax convinti? Stando a uno studio della Fondazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Va avanti spedita la campagna vaccinale in Italia. Ad oggi sono oltre 30 milioni le dosi somministrate. Tuttavia c'è ancora un ostacolo da superare: la diffidenza dei timorosi e soprattutto la resistenza dei no vax. Come ultima ipotesi c'è sempre l'rgamento dell'obbligo vaccinale ora imposto soltanto agli operatori sanitari. Intanto la preoccupazione principale del commissario Figliuolo resta quella di proteggere i più anziani e i fragili. In realtà, però, se si vanno a vedere i dati, si scopre che ci sono ancora molti anziani scoperti. Come riporta il Giornale, infatti, nella fascia d'età 70-79 anni soltanto il 27,9 per cento ha avuto il richiamo e il 79,1 la primamentre in quella 60-69 la media è di appena il 19,6 e il 62,3 per la prima somministrazione. Ma quanti sono i no vax convinti? Stando a uno studio della Fondazione ...

