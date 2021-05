Aston Villa – Chelsea 23 maggio 2021 ore 16:00 (Di domenica 23 maggio 2021) Il capitano dell’Aston Villa Jack Grealish non ha mostrato effetti negativi dal suo primo avvio in 95 giorni allo Spurs mercoledì. Ross Barkley non è idoneo per Aston Villa – Chelsea, ma Matt Targett può diventare il primo giocatore esterno di Villa in dieci anni ad iniziare ogni partita di campionato in una stagione. Aston Villa – Chelsea: a che punto sono le due squadre? Il Chelsea valuterà la forma fisica di N’Golo Kante, sostituito per un problema al tendine del ginocchio a metà settimana, ma Kai Havertz è in forma dopo un problema simile. Andreas Christensen sarà disponibile dopo tre giornate di assenza. Il pareggio per 1-1 a Stamford Bridge a dicembre ha posto fine alla serie di sei sconfitte consecutive ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Il capitano dell’Jack Grealish non ha mostrato effetti negativi dal suo primo avvio in 95 giorni allo Spurs mercoledì. Ross Barkley non è idoneo per, ma Matt Targett può diventare il primo giocatore esterno diin dieci anni ad iniziare ogni partita di campionato in una stagione.: a che punto sono le due squadre? Ilvaluterà la forma fisica di N’Golo Kante, sostituito per un problema al tendine del ginocchio a metà settimana, ma Kai Havertz è in forma dopo un problema simile. Andreas Christensen sarà disponibile dopo tre giornate di assenza. Il pareggio per 1-1 a Stamford Bridge a dicembre ha posto fine alla serie di sei sconfitte consecutive ...

