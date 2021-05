Aston Martin non agirà più legalmente contro la FIA (Di domenica 23 maggio 2021) . Esatto, la scuderia britannica ha deciso di ritirare le “minacce” nei confronti della FIA e quindi di non citarla in alcuna sede legale. Lo ha annunciato a Monaco durante un allenamento, il direttore operativo Otmar Szafnauer. Aston Martin e FIA non vanno proprio d’accordo Perchè Aston Martin non agirà contro la FIA? La diatriba fra Aston Martin e FIA è cominciata quando la scuderia britannica si era lamentata e detta contraria all’introduzione di nuove regole da parte della Federazione. Le norme introdotte per ragioni di sicurezza, andavano a penalizzare molto la monoposto Aston Martin riducendo il livello delle prestazioni. In una recente intervista rilasciata a Monaco, Otmar Szafnauer, numero uno della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) . Esatto, la scuderia britannica ha deciso di ritirare le “minacce” nei confronti della FIA e quindi di non citarla in alcuna sede legale. Lo ha annunciato a Monaco durante un allenamento, il direttore operativo Otmar Szafnauer.e FIA non vanno proprio d’accordo Perchènonla FIA? La diatriba frae FIA è cominciata quando la scuderia britannica si era lamentata e detta contraria all’introduzione di nuove regole da parte della Federazione. Le norme introdotte per ragioni di sicurezza, andavano a penalizzare molto la monopostoriducendo il livello delle prestazioni. In una recente intervista rilasciata a Monaco, Otmar Szafnauer, numero uno della ...

